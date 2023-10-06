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Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Сергей Павлович показал актуальную физическую форму
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, занимающий второе место в рейтинге тяжеловесов UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото.

«Тяжёлый труд – лучше лекарство от плохого настроения», — подписал фотографию Сергей.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде.

Сергею 31 год. Россиянин выступает в промоушене Даны Уайта с ноября 2018 года.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о россиянине Сергее Павловиче:

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