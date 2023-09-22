Джонс согласился драться с Павловичем в ноябре? Ветеран UFC дал очень странный инсайд

В ночь с 11 на 12 ноября состоится один из самых ожидаемых турниров года – UFC 295. В главном событии вечера запланирован поединок Джона Джонса и Стипе Миочича. Но российские фанаты смешанных единоборств надеются, что один из бойцов всё-таки не сможет выйти в клетку. А всё потому, что запасным стал наш соотечественник Сергей Павлович. Он будет готов в любой момент заменить выбывшего, в этом не возникает никаких сомнений. А на днях один из ветеранов UFC дал любопытный инсайд.

Стоит отметить, что Павлович не в первый раз страхует бой Костяного. После трёхлетнего простоя Джонс возвращался в октагон поединком против Сириля Гана. И тогда россиянин также выступал в качестве запасного.

Но шанса проявить себя и биться за титул так и не получил. Сейчас ситуация более любопытная. А всё потому, что после длительного бездействия пытается вернуться Миочич. И многие справедливо выражают сомнения относительно его готовности всё-таки оказаться в клетке.

Но дальше всех пошёл двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен.

Сначала он осторожно оценил шансы российского бойца добыть чемпионский пояс в будущем: «Павлович будет самым доминирующим бойцом в тяжёлом весе, если Джон Джонс завершит карьеру после боя со Стипе Миочичем. Да, пока Джонс не завершает карьеру, но Павлович всё равно самый доминирующий. Он финишировал шестерых из шести соперников – всех в первых раундах».

А затем Соннен удивил неожиданными откровениями. Судя по словам Чейла, Джонс готов подраться с Павловичем уже в ноябре.

Чейл Соннен двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик «Вы ошибаетесь, если думаете, что Джон не хочет драться с этим парнем. Возможно, он будет драться с ним в ноябре. Просто чтобы вы понимали – он уже согласился на бой с ним. Я постоянно слышу, как многие говорят, будто Джонс не хочет драться с Сергеем. Сергей — запасной боец, а это значит, что Джон и Стипе уже об этом уведомлены и согласны драться с ним. Так что прекратите эти разговоры».

Стоит отметить, что к словам Соннена стоит относиться осторожно. А всё потому, что Джонсу вряд ли кто-то давал право выбора. UFC самостоятельно решает, как именно подбирать бойцов под поединки и назначать запасных. Боссы организации совершенно точно не советовались с Джоном и Стипе. Они просто поставили соперников перед фактом – запасным будет Павлович. Повлиять на это Джонс не мог никак.

Говоря откровенно, слова Соннена выглядят ничем не подкреплёнными. Скорее всего, он просто пытается защитить американца от предположений, что Костяной попросту убегает от такого серьёзного вызова, которым является Павлович. Безусловно, фанаты из России хотели бы, чтобы Чейл оказался прав, а наш богатырь получил титульный шанс уже в ноябре. Но быть в этом уверенными очень сложно. Никаких тревожных новостей из стана Джонса и Миочича пока не поступало.