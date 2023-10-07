Усман Нурмагомедов назвал самого желанного соперника в Bellator

Действующий чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов ответил на вопрос о самом желанном сопернике в американском промоушене.

«Я думаю, это Александр Шаблий. Он выиграл первый бой в 1/4 финала Гран-при Bellator. Теперь посмотрим, как он проявит себя в бою против Патрики Фрейре в полуфинале. Я легко победил Фрейре. Александр — неплохой боец, жёсткий. Если он выиграет у Фрейре, и я тоже выиграю свой бой, я бы хотел встретиться с ним в финале Гран-при», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Напомним, в ночь на 8 октября мск в Сан-Диего (Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 300, в главном событии которого встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус.