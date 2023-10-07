Эдди Хирн рассказал, когда Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда российский боксёр Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой.

«Мы обдумываем международный бой для Дмитрия, фактически это может произойти в тот же вечер, когда будет драться Хейни. Посмотрим, сработает ли это. Если нет, он всё ещё может пойти на бой в декабре, но, возможно, он состоится в самом начале января», – приводит слова Хирна Boxing News.

Напомним, Девин Хейни проведёт свой бой против Реджиса Прогрейса 10 декабря в Сан-Франциско, Калифорния (США).

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.