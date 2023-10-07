Майк Тайсон напомнил Фьюри о мощном ударе Нганну

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон, который готовит бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, обратился к сопернику своего подопечного.

«Помогаю Нганну научиться тому, на что он способен. Он способен на большее, чем я ожидал. У него есть всё необходимое, чтобы нокаутировать любого, кто стоит у него на пути. Как только он попадёт по челюсти Тайсона Фьюри, он нокаутирует его. Никто не сможет этого пережить.

Фьюри не величайший боксёр всех времён, но один из величайших. Он на пике и может добиться величия прямо сейчас. Он всегда обеспечивает хорошие вечера бокса, усердно дерётся. Нужно попытаться нанести удар по нему, нокаутировать его, но он всегда встаёт и упорно сражается», — сказал Тайсон в интервью Daily Mail.

10-раундовый поединок между Фьюри и Нганну состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).