Сидельников: после трёх раундов с Фьюри Нганну превратится в стоячий мешок

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников выразил мнение, что бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну будет тяжело в боксёрском поединке с Тайсоном Фьюри.

«Нганну не вывезет. Честно, если бой будет 12 раундов… По мне — три раунда, и даже это много, и всё. Нганну будет просто стоячий мешок, который Фьюри просто будет избивать», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну пройдёт по правилам бокса и продлится 10 раундов. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, 20 октября на турнире Ural FC, который пройдёт в Перми, Сидельников проведёт бой по правилам профессионального бокса с 31-летним марокканским кикбоксёром Нидалем Бикири.