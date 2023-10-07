Усман Нурмагомедов рассказал, какое прозвище мог бы взять в мире ММА

Непобеждённый российский боец, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, какое прозвище мог бы взять в мире ММА.

«Если выиграю [Примуса], то нужно выбрать прозвище для ММА. Например, Доминатор? Это неплохо. Финишёр — тоже хороший вариант. Я не знаю. Посмотрим, впереди бой. Возможно, после боя мы решим этот вопрос», — цитирует Нурмагомедова YouTube-канал The Schmo.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов одержал победу над представителем США Бенсоном Хендерсоном удушающим приёмом в первом раунде. В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, добыв восемь из них нокаутом. Американец Примус в своём предыдущем поединке выиграл единогласным решением судей у Мансура Барнауи на Bellator 296.