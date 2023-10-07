Хавьер Мендес предположил, когда Умар Нурмагомедов сможет выиграть титул UFC

Тренер Хавьер Мендес оценил вероятность бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.

«Я думаю, Умар находится в одном-двух боях от титульного шанса. Но если UFC сразу даст нам титульник, мы не будем отказываться. Неважно, сколько боёв Умару осталось до титульника, главное — достигнуть этого результата. И когда мы получим титульный бой, Умар победит. Люди не понимают, насколько хорош Умар, но время расставит всё по местам. И если О'Мэлли тогда будет чемпионом, его противостояние с Умаром будет обалденным», — цитирует Мендеса YouTube-канал The Schmo.

Ранее непобеждённый российский боец, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, какое прозвище мог бы взять в мире ММА.