Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес предположил, когда Умар Нурмагомедов сможет выиграть титул UFC

Хавьер Мендес предположил, когда Умар Нурмагомедов сможет выиграть титул UFC
Комментарии

Тренер Хавьер Мендес оценил вероятность бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.

«Я думаю, Умар находится в одном-двух боях от титульного шанса. Но если UFC сразу даст нам титульник, мы не будем отказываться. Неважно, сколько боёв Умару осталось до титульника, главное — достигнуть этого результата. И когда мы получим титульный бой, Умар победит. Люди не понимают, насколько хорош Умар, но время расставит всё по местам. И если О'Мэлли тогда будет чемпионом, его противостояние с Умаром будет обалденным», — цитирует Мендеса YouTube-канал The Schmo.

Ранее непобеждённый российский боец, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, какое прозвище мог бы взять в мире ММА.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов рассказал, какое прозвище мог бы взять в мире ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android