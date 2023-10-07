Алексей Махно объяснил, почему Вартаняну будет легче попасть в UFC, находясь в США

Бывший претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно оценил шансы российского бойца смешанных единоборств Эдуарда Вартаняна подписать контракт в UFC в ходе поездки в США, которая состоится в конце октября.

«Знаю примеры других ребят. В любом случае попасть в UFC легче, когда ты находишься в США. Смотри, как это происходит. В нашем зале Evolve Gym тренируются много ребят со всего постсоветского пространства. Мы на связи со всеми лигами. Куча бойцов и функционеров. Травмировался боец — и срочно нужна замена, а замены есть в каждом турнире в любой лиге. Нам звонят: «Такой вес, такой день, против такого соперника нужен такой боец. У вас есть конкурентный парень на этом уровне?»

Например, уровня ACA. Есть такой боец? Да, есть. Так же в UFC. Предположим, Эдуард в American Top Team. Он всегда готов, всегда держит себя в форме. Если он туда поедет, он чётко понимает свои цели. Ему звонят и говорят, что на 70 кг есть топ. Также было с Денисом Тюлюлиным, когда не могли найти соперника Алиасхабу Хизриеву. Он находился в Xtreme Couture. Такие истории сделать гораздо легче, если находишься в США. Другое дело, есть ли контракт у Эдуарда? Я не знаю. Но попасть в UFC из США значительно легче», – сказал Махно в интервью MMA.Metaratings.ru.

На счету 32-летнего Вартаняна 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 25 побед и четыре поражения. Единственным поединком в 2023 году для Вартаняна был триумфальный финал Гран-при промоушена АСА.