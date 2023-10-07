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Вартанян: в UFC нет яркого желания, чтобы я там дрался, им всё равно

Вартанян: в UFC нет яркого желания, чтобы я там дрался, им всё равно
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал возможное выступление в UFC.

«У меня ничего не решено с UFC. Сейчас всё находится в процессе переговоров. Если говорить о моём желании, то я готов, а если говорить о том, что будет, то я не знаю. В конце октября или начале ноября планирую полететь в США, от этого будем отталкиваться уже.

Хочет ли UFC видеть меня? Там всё непонятно и вяло. У них нет яркого желания, чтобы я дрался, им всё равно. Им также было всё равно, когда они подписывали Конора Макгрегора, так устроен их бизнес», – сказал Вартанян в интервью MMA.Metaratings.ru.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно оценил шансы Вартаняна подписать контракт в UFC.

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