Даниэль Кормье: надеюсь, что Нганну оторвёт Фьюри голову

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также член Зала славы промоушена Даниэль Кормье раскритиковал британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.

28 октября Фьюри сразится с камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, а в декабре–январе намечен поединок с украинцем Александром Усиком. Подготовка к бою с Нганну проходила одновременно с подписанием контракта на бой с Усиком.

«Это один из самых неуважительных поступков Тайсона Фьюри. Очень неуважительно. И он сам это понимает. Это какой-то абсурд, и я надеюсь, что Нганну оторвёт Фьюри голову. Мне нравится Тайсон Фьюри. Я смотрел его шоу на Netflix и полюбил этого парня. Люблю его как личность, его семью, но это действительно очень неуважительно.

Фьюри планирует бой через два месяца, будто бы он не получит ни единой царапины после того, как покончит с Нганну. После этого сразу же он намерен встретиться со вторым по счёту тяжеловесом в мире. Это просто абсурд», — заявил Кормье в своём подкасте DC & RC.