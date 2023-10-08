«Это была моя ночь». Усман Нурмагомедов — о победе над Примусом

В ночь на 8 октября мск в Сан-Диего (Калифорния, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 300, в главном событии которого встретились российский чемпион промоушена в лёгком весе Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

После окончания поединка российский боец прокомментировал его исход. «Этот бой прошёл так, как я это представлял. Мне всё понравилось. Я проделал хорошую работу. Это была моя ночь», — сказал Усман после боя.

Теперь в активе Нурмагомедова 18 поединков в ММА, в которых он одержал 18 побед, добыв восемь из них нокаутом. У Примуса 12 побед и четыре поражения.