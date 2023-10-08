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Хабиб Нурмагомедов поздравил брата Усмана Нурмагомедова с победой над Примусом в Bellator

Хабиб Нурмагомедов поздравил брата Усмана Нурмагомедова с победой над Примусом в Bellator
Усман и Хабиб Нурмагомедовы
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил троюродного брата Усмана Нурмагомедова с победой над американцем Брентом Примусом в поединке за титул в лёгком весе Bellator.

«Поздравляю, чемпион мира. Показал и доказал свой уровень», – написал Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, бой между Усманом Нурмагомедовым и Примусом проходил в Сан-Диего (Калифорния, США) на турнире по смешанным единоборствам Bellator 300. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Отметим, что Усман Нурмагомедов провёл 18 поединков в ММА и ни разу не проиграл. Российский боец восемь раз победил нокаутом и до сих пор остаётся непобеждённым.

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