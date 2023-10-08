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Махачев поздравил Нурмагомедова с победой на Bellator 300

Махачев поздравил Нурмагомедова с победой на Bellator 300
Усман Нурмагомедов
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Сегодня, 8 октября, состоялся очередной турнир промоушена смешанных единоборств Bellator. Главным боем вечера был назначен поединок между россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова согласно единогласному судейскому решению. Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона Bellator и вышел в финал Гран-при.

По завершении поединка, к Усману обратился его соотечественник Ислам Махачев, который является действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

«Поздравляю, братишка. Усман Нурмагомедов – просто космос», — написал Махачев в публикации в своих социальных сетях и приложил фотографию Нурмагомедова, празднующего триумф.

Усман Нурмагомедов остаётся непобеждённым на профессиональной арене, на его счету 18 побед. Исламу Махачеву предстоит защитить свой чемпионский титул в поединке против Чарльза Оливейры на UFC 294.

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