Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Махачев поздравил Нурмагомедова с победой на Bellator 300

Сегодня, 8 октября, состоялся очередной турнир промоушена смешанных единоборств Bellator. Главным боем вечера был назначен поединок между россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова согласно единогласному судейскому решению. Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона Bellator и вышел в финал Гран-при.

По завершении поединка, к Усману обратился его соотечественник Ислам Махачев, который является действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

«Поздравляю, братишка. Усман Нурмагомедов – просто космос», — написал Махачев в публикации в своих социальных сетях и приложил фотографию Нурмагомедова, празднующего триумф.

Усман Нурмагомедов остаётся непобеждённым на профессиональной арене, на его счету 18 побед. Исламу Махачеву предстоит защитить свой чемпионский титул в поединке против Чарльза Оливейры на UFC 294.