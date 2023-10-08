Шаблий отреагировал на выход Усмана Нурмагомедова в финал Гран-при Bellator

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Александр Шаблий прокомментировал победу действующего чемпиона в дивизионе и соотечественника Усмана Нурмагомедова над американцем Брентом Примусом, который состоялся сегодня, 8 октября, в США.

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным решением по итогам пяти раундов и вышел в финал Гран-при организации.

«Усман отработал так, как работал в предыдущих боях. Ничего нового. Я не смотрел на него как на своего будущего оппонента. Конкретно таких мыслей не было. Ранее я побеждал Примуса, и меня интересовало, как этот бой закончит Усман. А так у меня уже есть свой поединок и соперник на 18 ноября», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

В своём полуфинальном бою Шаблий сразится с бразильцем Патрики Фрейре, поединок станет частью турнира Bellator 301, который состоится 18 ноября в Иллинойсе (США).