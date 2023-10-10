Бой Али Багова и Артёма Резникова состоится на турнире ACA 168
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Российский бойцовский промоушен ACA объявил о поединке турнира ACA 168, который состоится 24 декабря в Москве.
Бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Али Багов (32-11) сразится с казахстанцем Артёмом Резниковым (19-7), встреча станет четвертьфиналом Гран-при организации.
Али Багову 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире ACA 154, Багов проиграл раздельным судейским решением соотечественнику Дауду Шайхаеву.
Артёму Резникову 31 год. В своём последнем поединке, состоявшемся в июне на ACA 159, представитель Казахстана уступил техническим нокаутом в третьем раунде россиянину Эдуарду Вартаняну.
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