Биспинг прокомментировал замену Оливейры на Волкановски в бою против Махачева

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг отреагировал на то, что австралийский боец Александр Волкановски заменил Чарльза Оливейру в поединке против россиянина Ислама Махачева на UFC 294.

«Огромное уважение Волкановски за то, что он согласился заменить Оливейру всего за 11 дней до турнира. Респект Махачеву за то, что согласился на такую рискованную замену в стилистическом смысле. Какая история и каков же спорт!», — заявил Биспинг в соцсети Х (ранее Twitter).

Поединок Махачева и Волкановски станет реваншем боя на UFC 284, который закончился победой Ислама по единогласному решению судей. Публика и многие бойцы были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой.