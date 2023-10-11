UFC официально объявил о бое Махачева против Волкановски

Промоушн UFC официально объявил о том, что австралийский боец Александр Волкановски заменит Чарльза Оливейру и столкнётся в реванше с россиянином Исламом Махачевым на UFC 294, который пройдёт 21 октября. Причиной замены стало то, что Оливейра получил рассечение над бровью.

Анонс боя Махачева против Волкановски Фото: Социальные сети UFC

Поединок Махачева и Волкановски станет реваншем боя на UFC 284, который закончился победой Ислама по единогласному решению судей. Публика и многие бойцы были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой.

Бой, который пройдёт в Абу-Даби, состоится за чемпионство в лёгком весе, которым обладает россиянин. Сам Александр является обладателем титула в полулёгком весе.

После поражения в бою против Махачева, Волкановски провёл бой минувшим летом против мексиканца Яира Родригеса. Австралиец одержал победу нокаутом.