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UFC официально объявил о бое Махачева против Волкановски

UFC официально объявил о бое Махачева против Волкановски
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Промоушн UFC официально объявил о том, что австралийский боец Александр Волкановски заменит Чарльза Оливейру и столкнётся в реванше с россиянином Исламом Махачевым на UFC 294, который пройдёт 21 октября. Причиной замены стало то, что Оливейра получил рассечение над бровью.

Анонс боя Махачева против Волкановски

Анонс боя Махачева против Волкановски

Фото: Социальные сети UFC

Поединок Махачева и Волкановски станет реваншем боя на UFC 284, который закончился победой Ислама по единогласному решению судей. Публика и многие бойцы были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой.

Бой, который пройдёт в Абу-Даби, состоится за чемпионство в лёгком весе, которым обладает россиянин. Сам Александр является обладателем титула в полулёгком весе.

После поражения в бою против Махачева, Волкановски провёл бой минувшим летом против мексиканца Яира Родригеса. Австралиец одержал победу нокаутом.

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