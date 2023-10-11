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Представлена информация по Гамроту, который должен был страховать бой Махачева и Оливейры

Представлена информация по Гамроту, который должен был страховать бой Махачева и Оливейры
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Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот на турнире UFC 294 продолжит выполнять роль бойца, который выйдет на замену в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом информирует UFC Roster Watch. Сообщается, что роль Гамрота остаётся неизменной: он будет присутствовать на мероприятии и в случае необходимости выйдет в октагон.

Ранее говорилось, что Матеуш будет запасным в поединке за пояс чемпиона лёгкого веса UFC Ислам МахачевЧарльз Оливейра. 11 октября стало известно, что бразилец выбыл с поединка из-за травмы. Заменит его австралиец Александр Волкановски. Спортивное мероприятие состоится 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:

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