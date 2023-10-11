Мокаев: Пимблетта побьют даже бойцы из топ-15 легчайшего веса UFC

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев высказался о предстоящем поединке легковесов Тони Фергюсона и Пэдди Пимблетта, который состоится на турнире UFC 296 в декабре.

«Да, у Фергюсона есть шансы на победу. Тони не лыком шит. И Пимблетт свой последний поединок проиграл Джареду Гордону. У Фергюсона есть шанс. Конечно, его списали со счетом, но не нужно ничего особенного, чтобы победить Пимблетта. Даже бойцы из 66 кг и топ-15 из 61 кг могут у него выигрывать. Мы с одного города. Я знаю, что в нем нет ничего такого», — приводит слова Мокаева MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре на UFC 282, Пимблетт победил единогласным решением американца Джареда Гордона.