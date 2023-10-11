UFC официально объявила о новом сопернике Икрама Алискерова

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке турнира UFC 294, который состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Икрам Алискеров (14-1) получил нового соперника. Им стал 32-летний бразилец Ворли Алвес (14-6). Спортсмен выступает в престижнейшей организации мира с 2014 года и провёл в общей сложности 14 боёв, одержав победу в восьми из них.

Икраму Алискерову 30 лет. Россиянин дебютировал в качестве профессионального бойца смешанного стиля в 2012 году и в мае впервые подрался в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса.