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Махачев рассказал, как узнал об отмене боя с Оливейрой

Махачев рассказал, как узнал об отмене боя с Оливейрой
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, как узнал об отмене реванша с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который должен был состояться на турнире UFC 294.

«Сегодня я проснулся к завтраку, а после зашёл в социальные сети и увидел сообщение. Мой менеджер Али [Абдель-Азиз] написал мне: «Твой соперник снялся». Я ответил: «Найди кого-нибудь, неважно, кто это будет».

Я хочу драться в Абу-Даби. Я уже приблизился к лимиту весовой категории, позади три месяца очень тяжёлых тренировок. Хочу побить кого-нибудь. Я пошёл ещё поспать, а когда проснулся на тренировку, он написал, что будет второй бой с Волкановски», — сказал Махачев в интервью Аарону Бронстетеру.

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