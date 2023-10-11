Мокаев: Аспиналл может выиграть бой с Павловичем

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев высказался о потенциальном поединке супертяжеловесов Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

«Я думаю, Том Аспиналл может выиграть этот бой. Аспиналл очень хороший ударник. Павлович тоже не шутка (улыбается). Можно сказать, 50 на 50. Но я знаю, как Том тренируется. Я знаю его с 12 лет, его отец – мой первый тренер по джиу-джитсу», — приводит слова Мокаев MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.

Аспиналл на UFC Fight Night 224 в июле победил техническим нокаутом в первом раунде Марчина Тыбуру.

Ранее экс-чемпион UFC Кейн Веласкес рассказал о своих тренировках с Павловичем.