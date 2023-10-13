Алексеева: я в шоке от Шары Буллета

Боец UFC, россиянка Ирина Алексеева комплиментарно высказалась о дебютанте промоушена Шаре Буллете, которому предстоит провести свой первый бой в UFC против бразильца Бруно Силвы.

«Очень нравится российский боец Шара Буллет. Раньше про него не слышала, но посмотрела его бой в декабре на RCC. Как он там махал ногами! Я просто в шоке – как можно без остановки так красиво и технично бить? Глядя на него, начала пытаться тренировать ноги. Конечно, получается не так красиво, но это дало свои плоды. В бою с Эггер я наносила не сильные удары, но отвлекала соперницу и атаковала руками. Сейчас тоже тренировали ноги. Самое главное, чтобы они были лёгкими, а не забитыми. Надеюсь снова поймать это ощущение – тогда покажу сюрпризики.

Буду ждать бой Шары Буллета, надеюсь, что он победит – мне очень нравится этот боец. За Ислама Махачева тоже буду болеть. Тем более у него новый более опасный соперник. Пусть все трофеи едут к нам. Буду болеть за всех наших ребят, но выделю Шару Буллета», — заявила Алексеева в интервью «РБ Спорт».

Бой Шары Буллета против Бруно Силвы пройдёт в рамках UFC 294, главным боем которого станет поединок Ислама Махачева и Александра Волкановски.