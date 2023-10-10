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Шара Буллет показал фото с «крайнего» спарринга перед дебютом в UFC

Шара Буллет показал фото с «крайнего» спарринга перед дебютом в UFC
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Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с заключительного спарринга перед дебютом в UFC. В промоушене Даны Уайта Шарабутдин сразится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ), когда на турнире UFC 294 проведёт бой с бразильцем Бруно Силвой.

«Крайний спарринг перед Абу-Даби со старшим Вацком Магомедом Магомедовым», — написал Шара Буллет.

Фото: Из личного архива Шарабутдина Магомедова

Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2017 году и имеет в своём активе 15 побед (13 – досрочных) и ни одного поражения.

Шара Буллет устроил потасовку на турнире ADCC Southeast Asia:

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