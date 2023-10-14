Бенавидес: Бивол — первый, с кем я хотел бы подраться в полутяжёлом весе

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес заявил о желании сразиться с бывшим спарринг-партнёром россиянином Дмитрием Биволом, удерживающим титул WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг).

«После того как я покончу со вторым средним весом, я поднимусь в полутяжёлый дивизион, и это первый бой, который я хочу. Я хочу подраться с Биволом в полутяжёлом весе», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу EsNews.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2023 года, Бенавидес победил единогласным судейским решением экс-чемпиона и соотечественника Калеба Планта.