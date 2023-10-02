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Дмитрий Бивол может выступить в андеркарде Хейни 10 декабря

Дмитрий Бивол может выступить в андеркарде Хейни 10 декабря
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), сообщил, что его подопечный может выступить в шоу 10 декабря, которое пройдёт в Сан-Франциско (США).

«Ходят слухи, что Бивол, вероятно, подерётся в шоу Хейни. Мы разговариваем с DAZN об этом. Шоу 3 декабря изначально планировалось в США, но теперь оно, вероятно, пройдёт в Великобритании. Я не знаю, что будет с Дмитрием Биволом, но я знаю одно: ему нужно драться, и он хочет этого», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу International Boxing News

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

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