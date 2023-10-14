Бернард Хопкинс сказал, как закончится бой Фьюри — Нганну

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о поединке между чемпионом в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это не более чем гонорар для Тайсона Фьюри. И я поставлю всё, что захочу, на него. Это развлечение высокого уровня, и всё благодаря Тайсону Фьюри. Фьюри победит нокаутом в пределах пяти раундов», — сказал Хопкинс в подкасте Джо Рогана.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу