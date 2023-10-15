Ирина Алексеева проиграла Мелиссе Диксон на UFC Fight Night 230

Завершился поединок турнира UFC Fight Night 230, проходящего в Лас-Вегасе (США). Российский боец женского легчайшего веса (до 61 кг) Ирина Алексеева (5-1) встретилась с британкой Мелиссой Диксон (5-0).

Во втором раунде Диксон пробила россиянку прямым ударом, после чего зажала у сетки и провела успешный тейкдаун. Алексеева пыталась выбраться из-под соперницы, однако несколько раз отдавала позицию, давая британке возможность для результативных атак локтями.

Третий раунд спортсменки начали в стойке, регулярно вступая в размены с обоюдоострыми моментами. В середине отрезка Алексеева провела успешный бросок, однако британка смогла подняться и также ответила тейкдауном, оказавшись сверху и удержав контроль над россиянкой до конца поединка.

Результат поединка: победа Мелиссы Диксон единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).