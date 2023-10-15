Опубликованы судейские записки боя Алексеева — Диксон

Опубликованы судейские записки поединка в женском легчайшем весе (до 61 кг) между россиянкой Ириной Алексеевой (5-1) и британкой Мелиссой Диксон (5-0), который состоялся сегодня, 15 октября, на турнире UFC Fight Night 230 Лас-Вегасе (США).

Двое из троих судей засчитали россиянке первый раунд. Второй раунд единогласно ушёл Диксон, проведшей успешный тейкдаун и на протяжении нескольких минут удерживавшей Алексееву в партере, регулярно беспокоя её атаками.

Третий раунд спортсменки начали в стойке, регулярно вступая в размены с обоюдоострыми моментами. В середине отрезка Алексеева провела успешный бросок, однако британка смогла подняться и также ответила тейкдауном, оказавшись сверху и удержав контроль над россиянкой до конца поединка.