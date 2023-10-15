Тим Цзю оказался сильнее Брайана Мендосы единогласным решением судей и отстоял титулы

Сегодня, 15 октября, на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбиче (Австралия) состоялся боксёрский вечер. Главным событием стал поединок между непобеждённым австралийским бойцом Тимофеем Цзю и американцем Брайаном Мендосой. Они сразились за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC, для Цзю это стало первой защитой титула, которого был лишён Джермелл Чарло.

В итоге Цзю победил единогласным решением судей. Таким образом, Тимофей увеличил свою беспроигрышную серию до 24 поединков. Для Мендосы это поражение стало третьем в карьере.

На «Чемпионате» проходила онлайн-трансляция встречи.

В мероприятии также участвовал российский боксёр Сергей Воробьёв, проигравший австралийцу Уэйду Райану единогласным решением судей.