Атлас: в Тиме Цзю нет ничего особенного

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал выступление австралийца Тима Цзю (24-0, 17 KO) в поединке с американцем Брайаном Мендосой (22-3, 16 KO), который состоялся сегодня, 15 октября, в Австралии.

Напомним, Цзю победил единогласным судейским решением, впервые защитив титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

«Цзю смотрелся хорошо, был расслаблен, всё видел и искал правильные удары. Мне нравится его уравновешенность, но иногда он слишком долго ждёт, и от этого устаёшь.

Цзю должен нравиться своей уравновешенностью и жёсткостью. Впрочем, в нём нет ничего особенного. Так или иначе, его бой с Чарло будет интересным. Они оба хороши в атаке», — написал Атлас в соцсети Х (ранее Twitter).