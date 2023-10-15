Мэнни Пакьяо показал фото с боксёрской тренировки

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на завершение карьеры, и время от времени делится с подписчиками фото с тренировок.

«Сосредоточен и настроен», — написал Пакьяо в социальных сетях.

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в августе 2021 года, Пакьяо уступил единогласным судейским решением кубинцу Йорденису Угасу и лишился титула WBA (Super) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Примечательно, что на момент поединка 42-летний филиппинец являлся самым возрастным чемпионом в истории дивизиона.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал Пакьяо в возможности выступить на Олимпиаде – 2024.