Пимблетт заявил, что намерен остановить Фергюсона в первом раунде

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт (20-3) высказался о предстоящем бое с американским ветераном Тони Фергюсоном (25-9), который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Очевидно, я хочу стать чемпионом, но я не могу забегать вперёд, учитывая последнее выступление.

Все, о чём я сейчас думаю, это сделать так, чтобы финишировать Фергюсона в первом раунде и заявить о себе. Дать всем то, чего им не хватало, а в следующем году уже стремиться к боям с рейтинговыми соперниками», – сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре на UFC 282, Пимблетт победил единогласным решением американца Джареда Гордона.