Камил Гаджиев назвал сильнейшего российского боксёра в истории

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает Константина Цзю сильнейшим российским боксёром в истории.

«Шлеменко сказал, что Поветкин — самый сильный российский боксёр? Самый сильный российский боксёр всех времён и народов — это Константин Цзю. Это человек, который был абсолютным чемпионом мира по боксу, он был лучшим в своём весе. Я помню, как он нокаутировал Заба Джуду, и для меня он сильнейший российский боксёр на все времена.

Поветкин был сильнейшим российским боксёром, наверное, своего времени. После Цзю долго никого не было, потом где-то там пытались Султан Ибрагимов, Олег Маскаев. Не пошло. Потом Поветкин, а сейчас появился, к примеру, Дмитрий Бивол. Шлеменко дружит с Поветкиным, он так может считать, но как друг он всегда субъективен. Это его право», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.