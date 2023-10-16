Иван Емельяненко рассказал о состоянии своего брата Александра

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко высказался по поводу состояния своего брата Александра.

«У Александра всё отлично. Мы с ним созванивались, наверное, через неделю после его дня рождения. По сравнению с тем видом, в котором он выходил на последний бой, конечно, результаты есть, они налицо. Невооружённым глазом видно, что Александру все помогают и всё пошло на помощь. Дай бог, чтобы не запил после возвращения из центра в Ингушетии.

А что касается того, принял Александр ислам или нет, он приедет и сам всё расскажет.

Я не знаю, как есть на самом деле. Всё для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Я сам православный. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам. Бог един, просто есть небольшие предписания. Только лишь чтобы на помощь пошло Александру», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».