Монсон объяснил, почему Махачев одержит победу в бою с Волкановски

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Это интересный бой. Как вы знаете, Волкановски — чемпион, он всегда в форме. Когда бы я на него ни посмотрел, он в форме. Так что да, у него есть шанс, однако его руки, как мне кажется, слишком тяжёлые сейчас. В таком состоянии тяжело выходить на поединок на коротком уведомлении за 10 дней до боя.

Поэтому думаю, что Ислам выиграет бой. Хотя и считаю, что это будет конкурентоспособно. Все‑таки и Волкановски, и Махачев всегда хотят побеждать, всегда заряжены. Так что это будет хороший поединок, но думаю, что Ислам победит, — сказал Монсон «Матч ТВ».