Арум сказал, с кем может подраться Бетербиев в случае победы над Смитом

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (19-0, 19 KO), высказался о перспективах россиянина в случае победы в поединке с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO), который состоится 14 января в Квебеке (Канада).

По словам Арума, следующим соперником Бетербиева может стать победитель боя между непобеждёнными британцами Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) и Дэном Азизом (20-0, 13 KO), которые сразятся на грядущих выходных.

«Поскольку Артур произвёл фурор в Великобритании в бою с Ярдом, мы будем не против, если он вернётся туда», — приводит слова Арума Sky Sports.

Примечательно, что поединок Буатси – Азиз является отборочным по линии WBA, победитель станет обязательным претендентом для Дмитрия Бивола.