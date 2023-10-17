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Наимов: когда я спаррингуюсь с Гэтжи, все в зале останавливаются на это посмотреть

Наимов: когда я спаррингуюсь с Гэтжи, все в зале останавливаются на это посмотреть
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Боец UFC из Таджикистана Мухаммад Наимов высказался по поводу своих спаррингов с американцем Джастином Гэтжи.

«Когда мы спаррингуем, все останавливаются посмотреть – это зрелищно. Мне нравится в Гэтжи, что он контролирует себя и свои удары, он очень техничный в спарринге, делает то, что говорят тренеры. Не пытается тебя нокаутировать или травмировать. Он хороший спарринг-партнер и партнер по тренировкам», — приводит слова Наимова «РБ Спорт».

Гэтжи в своём последнем бою, прошедшем 30 июля 2023 года на UFC 291, одолел Дастина Порье.

Мухаммад Наимов последний раз выступал на UFC Vegas 74. Тогда он нокаутировал Джейми Малларки.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в Российском университете спецназа в Чечне:

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