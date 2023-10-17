Мухаммад Наимов: отец и мама постоянно говорят: «Веди себя как Хабиб»

Таджикский боец UFC Мухаммад Наимов рассказал о своём отношении к экс-чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову.

«Характер, манеры, его скромность – это для меня и есть советы. Быть таким популярным человеком, звездой ММА, иметь так много денег и вести себя так – это хороший совет для меня по жизни. Есть пословица «слушай, что говорят, и смотри, кто говорит». Есть люди, которые ничего в жизни не имеют, но говорят так громко, из-за чего начинаешь думать, что они самые успешные.

Я увидел приятного человека. Мои родители любят Хабиба. Отец и мама постоянно говорят: «Веди себя как Хабиб». Но у меня другой характер, мы не похожи. Он из села, я городской парень – они росли по-другому. Если я что-то показываю, это не мой трешток, я такой, какой есть. Но у Хабиба можно взять очень многое, быть по жизни хорошим человеком», — приводит слова Наимова «РБ Спорт».