«Ты – воин!» Таджикский боец рассказал о разговоре с Даной Уайтой после поражения

Таджикский боец UFC Мухаммад Наимов рассказал о своём разговоре с президентом UFC Даной Уайтой после поражения на претендентской серии в 2020 году.

«После «контендера» я сидел в раздевалке и даже доктору говорил: «Оставьте меня, мне не больно, больно только в сердце». При этом у самого были синяки, я даже руку сломал.

Потом подошёл Дана Уайт и говорит: «Ты – воин!». Смотрю на него и думаю: «Нифига себе, неужели он оставил шоу и пришёл со мной говорить?». Спрашиваю: «Дана, это ты? У меня было всего десять дней на подготовку, тяжёлая весогонка. Дай мне ещё один шанс». Он отвечает: «У тебя разбиты нос и лицо. Сходи в больницу. Если мне скажут, что с тобой всё нормально, буду держать тебя в уме первым на замену». Сказал ему: «Обещаешь? Дай руку». Он посмеялся, сказал, что ему нравится мой характер, что таких бойцов он любит и уважает, что у меня хороший дух», — приводит слова Наимова «РБ Спорт».