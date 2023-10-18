В Bellator отреагировали на информацию о закрытии промоушена
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Американский промоушен Bellator опроверг информацию о том, что он прекратит свою деятельность в ближайшее время.
«Нет, это неверная информация. На данный момент лига Bellator не закрывается и не продана», — заявил представитель промоушена ТАСС.
Ранее несколько изданий сообщало о том, что организация Bellator прекратит своё существование и будет продана PFL.
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