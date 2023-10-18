Махачев: Хабиб с лёгкостью мог бы вернуться и победить Стрикленда
Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался по поводу своего товарища по команде Хабиба Нурмагомедова.
«Сегодня меня спросили в одном из интервью: «Может ли Хабиб вернуться и победить Стрикленда в чемпионском бою?» Я могу с уверенностью ответить, что он с лёгкостью сделал бы это. С момента, как Хабиб завершил карьеру, прошло почти три года, но он никогда не пропускает тренировки. И я с уверенностью могу заявить – если он захочет, то для него это не составит труда», — написал Махачев в социальных сетях.
Напомним, 24 октября на турнире UFC 294 Ислам Махачев встретится с австралийским бойцом Алексом Волкановски.
Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:
Комментарии