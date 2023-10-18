Махачев: Хабиб может со мной жёстко поговорить, я позволю, потому что он старше

Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, рассказал об отношениях с бывшим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.

«Спрашивали ли я Хабиба о возможности быть моим секундантом? Нет, я у него не спрашивал, потому что мы знаем, если Хабиб сказал, это уже всё. Он человек слова. Конечно, если мы будем его просить, уговаривать, может он и согласится, но я его прекрасно понимаю. Там же не только Ислам Махачев, у него очень большая команда. И тогда начнётся: кто-то обидится, если он у меня будет в углу, а к кому-то не поедет. В этом нет проблем.

Может ли он со мной жёстко поговорить на тренировке? Может. Он старше меня. И разницы нет, один день, год или три года. Я это позволю. И не отрицаю, что такое может быть. Но я не даю повода, я всё делаю по расписанию, тренируюсь, как он говорит. Но с молодыми у него всегда проблемы, они неопытные, думают, что что-то понимают, знают. В итоге что-то забывают, и он их ставит на место.

Советуюсь ли с Хабибом? Да. Главный план на бой, мы обязательно с ним советуемся. Над чем больше поработать, над чем меньше. Он здесь все мои спарринги секундировал, он постоянно в процессе.

Будут ли в моей раздевалке Хасбик и Хабиб? Хабиба не будет в раздевалке, его даже на арене не будет. А Хасбик, у него место у клетки, он может хоть в клетку зайти, хоть в раздевалку», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, 24 октября на турнире UFC 294 Ислам Махачев встретится с австралийским бойцом Алексом Волкановски.