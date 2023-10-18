Шара Буллет заявил, что хочет дебютировать в UFC с российским флагом

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, готовящийся дебютировать в организации на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), отреагировал на слова генерального директора Даны Уайта.

Напомним, ранее Уайт заявил, что всем бойцам разрешается выходить на поединки с национальными флагами.

«Возможно, сейчас найду флаг и дам как минимум одному из своих секундантов, чтобы пронёс его. Очень рад, что UFC разрешил флаги. Мне нравится девиз: «Спорт вне политики». Спорт — посол мира. Я благодарен Дане Уайту, что он так управляет организацией, что не даёт политике проникнуть в спорт», – приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2017 году и имеет в своём активе 15 побед (13 – досрочных) и ни одного поражения.