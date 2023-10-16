Шара Буллет рассказал, как Фёдор Емельяненко повлиял на его приход в MMA

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал о своём приходе в смешанные единоборства.

«В единоборства меня заставили пойти драки на улице, нужно было постоять за себя, за своих близких, братьев… Поэтому ходили на тренировки, но я никогда не думал, что буду выступать.

Однажды я купил диски PRIDE в прокате. Увидел бои Фёдора Емельяненко, Шогуна Руа… Это те легенды спорта, которые меня мотивировали попасть в этот спорт, войти в клетку и показать себя.

И я всегда смотрел эти бои и думал, а смогу ли я так же. И всегда этот вопрос убирал внутри себя. Потому что какая-то часть говорила, что я, наверное, не смог бы, это какой-то нереальный уровень. А другая часть говорила, что я могу», — сказал Магомедов в интервью UFC Eurasia.