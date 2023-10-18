Сидельников — о дебюте в ринге: не могу назвать себя боксёром, я — самбист

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников высказался о своём дебюте на профессиональном ринге, который состоится в рамках турнира Ural FC 4 в Перми. Напомним, соперником россиянина станет голландский кикбоксёр Нидаль Бикири.

«Выступление в боксе – новый интересный для меня опыт. Если стоять всегда на одном месте, то можно застояться. Я рад возможности дебютировать на профессиональном ринге. Бокс всегда вызывал у меня симпатию. И я ни секунды не думал над предложением попробовать свои силы в боксе. При этом я ни в коем случае не могу позволить назвать себя боксёром. Это будет обидно профессиональным и олимпийским боксерам. Я — самбист», — приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.