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«Этот парень — тупица». Макгрегор жёстко высказался об Исламе Махачеве

«Этот парень — тупица». Макгрегор жёстко высказался об Исламе Махачеве
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о действующем обладателе титула организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве.

Макгрегор отреагировал на высказывание Махачева, раскритиковавшего на пресс-конференции рейтинг pound-for-pound.

«Этот парень – тупица. Вот что случается, когда родственники спят друг с другом и у них рождается ребёнок. Вот результат», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Ислам Махачев проведёт реванш с обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски, согласившимся выступить на коротком уведомлении после отказа от поединка бразильца Чарльза Оливейры.

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