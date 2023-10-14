Макгрегор обратился к Адесанье, объявившему о перерыве в карьере

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор обратился к двукратному чемпиону организации в среднем дивизионе (до 84 кг) новозеландцу Исраэлю Адесанье, ранее объявившему о перерыве в карьере.

«Боксёрские спарринги в больших перчатках, и ты будешь бить Шона с руками за спиной, приятель. Отдыхай. А потом возвращайся и забирай этот пояс назад», — написал Макгрегор в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.