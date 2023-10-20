Джошуа назвал недостаток Фьюри, который он использовал бы в их возможном бою

Известный британский боксёр Энтони Джошуа поделился мнением о потенциальном поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри, высказавшись о его недостатке.

«У него определённо есть проблемы с психикой. Использовал бы я это в бою? Сто процентов. Это всё равно что идти на войну», — приводит слова Джошуа «Журнал Men’s Health».

Напомним, в последнем бою, состоявшемся 13 августа, Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля. На счету Энтони 26 выигранных боёв на профессиональном ринге при трёх поражениях.

Британец Энтони Джошуа отрабатывает удары на матрасе: